KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye girilir 2020? KPSS 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 puan ile nereye atanılır?

KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye girilir? sorusunun cevabı merak ediliyor. KPSS 2020 ortaöğretim sonuçları adayların erişime açıldı. Adaylar puanlarını öğrendikten sonra aldıkları puanlar ile atabilecekleri yerleri araştırıyorlar. Peki KPSS 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 puan ile nereye girilir?

KPSS 60 PUAN İLE NEREYE GİRLİR?

KPSS atama puanları kurumlara ve bölümlere değişiklik gösterebiliyor.

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İŞKUR'DAN 60 PUAN AÇIKLAMASI

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal, engelli ve eski hükümlü işçi ihtiyaçları “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde KPSS sonuçlarına göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanacaktır.

Normal, engelli ve eski hükümlü işçilere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak işgücü taleplerinin İŞKUR tarafından www.iskur.gov.tr web sayfasında, Kurum ilan panolarında adaylara duyurulacak ve bu duyuru üzerine durumu iş gücü taleplerinde belirtilen şartlara uygun olan adaylar (normal iş gücü taleplerinde en az 60 puan almış olmaları gerekir. Engelli ve eski hükümlülerde puan barajı bulunmamaktadır.) kimlik numaraları ile İŞKUR İl ve Şube Müdürlüklerine şahsen başvurarak

veya Kurum web sayfasından www.iskur.gov.tr üye olmak suretiyle kayıt yaptırarak duyuruda belirtilen süre içersinde başvuracaklardır. Adayların başvuruları olmaksızın doğrudan işe yerleştirilmelerinin söz konusu olmayacaktır.

Merkezî sınavda başarılı olma, kamu kurum ve kuruluşlarının daimî işçi kadrolarına alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.