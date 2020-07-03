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03.07.2020 - 10:12 |

KPSS ortaöğretim (lise) ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS Lisans başvuruları 30 Haziran'da başladı. Memur adayları ÖSYM üzerinden başvurularını yapmaya devam ederken 2 yıl aradan sonra bu yıl KPSS ortaöğretim ve önlisans mezunları da belirli tarihlerde başvurularını yapacak. Peki, başvurular ne zaman başlıyor?

KPSS ortaöğretim (lise) ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS Lisans başvurularının başlamasının ardından sıra ortaöğretim ve önlisans başvurularına geldi. Bu yıl yüz binlerce kişi ortaöğretim ve önlisans sınavında ter dökecek. Adaylar başvuruları kesinlikle kaçırmak istemezken 'KPSS ortaöğretim (lise) ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?' sorusunu soruyor.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. 

 

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