KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak?
KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak sorusu sınava girecek olan adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS Ortaöğretim sınavına girecek olan adaylar sınavın saat kaçta başlayacağını kaç dakika süreceğini araştırmaya başladı. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak/sona erecek? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım devam ediyor. 15-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS Ortaöğretim sınavı daha önce duyurulduğu gibi 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında sınav giriş belgesini gösterecek olan adaylar yasaktan muaf tutulacak. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım Pazar saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına kimse alınmayacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
10:15'te başlayacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı 130 dakika sürecek. Sınavda adaylara 60 Genel Kültür, 60 Genel Yetenek sorusu yöneltilecek. KPSS Ortaöğretim sınavı 12:25'te sona erecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek