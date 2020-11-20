KPSS ortaöğretim sınavı ertelendi mi? 22 Kasım KPSS ortaöğretim sınavı yapılacak mı?

KPSS Ortaöğretim sınavı bilindiği üzere 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirileceği önceden duyurulmuş sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. 17 Kasım Salı günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının hemen ardından alınan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda 20 yaş altı bireyler içinde 20 Kasım Cuma gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu. Bu duyurunun ardından sınava katılacak olan 20 yaş altı bireyler KPSS Ortaöğretim sınavı ertelendi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı ertelendi mi?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI ERTELENDİ Mİ?

KPSS ortaöğretim sınavı ertelenmedi. 22 Kasım Pazar günü yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınava 20 yaş altı bireyler sınav belgesini olası bir durumda görevle memura göstermesi halinde sınava katılım sağlayabilecek.

YAYIMLANAN GENELGEDE ŞU AÇIKLAMAYA YER VERİLDİ;

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

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