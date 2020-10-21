KPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta, ne zaman açıklanacak 2020? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı için tıkla!

KPSS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri sınava giren adaylar tarafından yakın takip ediliyor. ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. KPSS sınav sonuçları açıklandığında AİS sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Peki 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS lisans sonuçları adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Adayların beklediği KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. ÖSYM'nin takvimine göre KPSS sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak olan KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili kesin bir açıklama bulunmamaktadır. 22 Ekim günü içerisinde bir saat diliminde KPSS sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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