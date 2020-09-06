Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020'nin ilk oturumu olan Genel Kültür ve Genel Yetenek testi yapıldı. Binlerce öğrenci sınav bitişiyle birlikte birtakım sorulara cevap bulmaya çalıştı. Bu sorulardan bazılar ise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS'nin soru ve cevaplar yayımlandı mı? şeklinde...

KPSS GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK İLE EĞİTİM BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri soru ve cevaplarının açıklanma tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Soru ve cevaplar genellikle sınavdan bir gün sonra açıklanıyor.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.