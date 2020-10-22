KPSS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS tercihleri nasıl yapılır? sorusunun cevabı sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. KPSS lisans sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki 2020 KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

2020 KPSS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. Kılavuz yayınlandığı zamanda detaylar haberde yer alacak.

KPSS TERCİH ROBOTU

KPSS Tercih Rehberi'nde "Kuruma ait sistemlerde yapılan planlı bakım çalışması dolayısıyla bu hizmet geçici olarak kullanıma kapatılmıştır." ibaresi yer alıyor.

KPSS tercih rehberi açıldığı zaman aşağıda yer alan link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

KPSS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ!