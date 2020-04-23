Kravat Nasıl Yazılır? Tdk Sözlükte Kıravat Mi Yoksa Kravat Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazımı ‘kravat’ biçiminde geçmektedir. Yani genel olarak halk arasında yapılan ‘ı’ harfi yanlışlığını bu şekilde düzeltmek mümkün. ‘I’ harfi eklemesi yapmadan doğru şekilde ele alabilir ve amaca göre farklı yerlerde kullanabilirsiniz.



Kravat TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Türk Dil Kurumu açısından bu kelime ‘kravat’ yazımı üzerinden ele alınmaktadır. Tek başına veya cümle içerisinde bu doğru yazılışı ile beraber değerlendirebilirsiniz.



Kravat (Doğru)

Kıravat (Yanlış)



Kravat Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Kravat kelimesinin doğru yazılışı üzerinden farklı cümlelerle örneklendirmek mümkün.



‘’Kravatını bir türlü düzeltemedi.’’



‘’Farklı renklerde ve desenlerde kravatlarım mevcuttur.’’



Kravat Nedir?



Kravat ‘bir ucu kalın diğer ucu ince olan, gömlek yakasının alt bölümüne üçgen biçiminde yerleştirilen kumaştan hazırlanmış özel aksesuar’ biçiminde tanımlanmaktadır.