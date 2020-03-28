Kredi kartı borçları ertelendi mi? Kredi kartı borçları erteleyen bankalar hangileri?

Kredi ödemelerini erteleyen bankalar Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın dışında Denizbank, İş Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, QNB Finansbank gibi bankalar da kredilerini ertelediğini açıkladı. Peki kredi kartı borçları da ertelendi mi?

KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Kredi kartlarının borçları henüz ertelenmedi. Kredi kartı borçlarının ertelenmesiyle ilgili son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içeriğinde ekleyeceğiz.

KREDİ KARTI FAİZLERİ DÜŞTÜ

Son dakika haberlere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gidildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre kredi kartı kullananları ilgilendiren önemli gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.

Buna göre;

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.

Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.