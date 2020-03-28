Kredi ödemeleri ertelendi mi? Kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kredi ödemeleri ertelendi mi? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bazı bankalar aldığı kararları açıkladı. Bankalarının bazıları ödemeler ile ilgili önemli detayları duyurdu. Peki kredi borçları ertelendi mi?

HALKBANK

31 Mart tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecekler.

Banka bugün Türkiye'deki finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan ‘Finansal İstikrar Kalkanı' kapsamındaki tedbirleri açıkladı.

KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Halkbank'tan yapılan açıklamada,"Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek” ifadelerine yer verildi.

ZİRAAT BANKASI

31 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecek.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri halinde bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

DENİZBANK

DenizBank, 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

VAKIFBANK

Vakıfbank, firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağını, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını belirtti.