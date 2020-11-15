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15.11.2020 - 10:58 |

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin gözü kulağı Kredi Yurtlar Kurumu'da... Burs sonuçlarını binlerce örenci merak ediyor. Geçen hafta sona eren sonuçların hemen ardından 'KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yoğunlaşıyor.

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları yüz binlerce öğrencinin gündeminde... Heyecan kaysatısı gittikçe artıyor. Başvuruların üzerinden bugün tam olarak 1 hafta geçti ve 'KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yoğunlaşmış durumda... İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net bir tarih geçilmedi. Geçen yıl sonuçlar 16 Kasım'da açıklanmıştı, bu yıl da sonuçların aynı tarihlerde açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihlerinin belli olmasıyla birlikte yurt başvurularının da tarihinin belli olması bekleniyor. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

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