Kremalı Köfte tarifi ve malzemeleri | Kremalı Köfte nasıl yapılır?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününde gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler Kremalı Köfte yapıyor. Yarışmayı takip eden izleyiciler Kremalı Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. Sizler için Kremalı Köfte yapılışı ve malzemelerini derledik. İşte Kremalı Köfte tarifi ve malzemeleri...

KREMALI KÖFTE MALZEMELERİ

Köfte için malzemeler

500 gr. dana orta yağlı kıyma

2 dilim ekmek içi

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

Krema sos için malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

250 ml. et suyu

1 yemek kaşığı hardal

400 gr. krema

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 bağ maydanoz

KREMALI KÖFTE YAPILIŞI:

Köfte için ekmeği ve soğanı robottan geçirin. Kıyma, tuz ve karabiber ile beraber yoğurun ve kıvam verip, ceviz büyüklüğünde toplar elde edin.

Bir tavaya köfteleri ekleyin dışları iyice renk alınca 3-4 dakika pişirip, kenara alın. Aynı tavaya tereyağını ilave edin ve eritin.

Un ve hardalı ekleyip kavurun. Et suyunu ilave edin, kaynatın.

Et suyu kaynayınca altını kısın ve krema, tuz, karabiber ve köfteleri ilave edin. Kısık ateşte krema kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kremanız istediğiniz kıvama geldiğinde altını kapatın ve ince kıyılmış maydanoz ekleyerek karıştırıp, sıcak servis edin.