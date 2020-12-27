Kriket oynayan grup polisi görüce böyle kaçtı!

Çalışmak için Türkiye'ye gelen Pakistanlılar ve Afganlar, ülkelerinde adeta milli bir spor olan İngiliz oyunu kriketi unutmadı ve spor kültürlerini Türkiye'ye taşıdılar. Sultangazi'deki tuz depolarının yanında boş bir arazi her hafta sonu kriket karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Pakistanlı ve Afgan işçileri, koronavirüs tedbirleri ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da durduramadı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen boş arazide bir araya gelen Pakistanlı ve Afganlı bir grup kriket oynamaya devam etti. Oyun esnasında kimi maske takmadı kimi ise maskesini çene altına aldı. Kısıtlamaya rağmen kriket oyununu oynayan yabancı uyrukların oyunu polisin gelmesiyle son buldu. Kriket oynayan yabancı uyruklular, polisin gelmesiyle koşarak kaçtı.

Pakistan uyruklu bir kişi, yasağa rağmen hafta sonu bir araya gelerek kriket oynamaya devam ettiklerini belirterek, "Şimdi korona ve yasak var. Bundan dolayı az oynuyoruz" dedi. Röportaj esnasında polisin geldiğini fark eden yabancı uyruklular, koşmaya başladı. Polisten koşarak kaçan yabancı uyruklalar evlerinin yolunu tutarken kaçma anları DHA kamerasına yansıdı.