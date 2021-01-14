Kronik hastalıklar neler? e-Nabız kronik hastalık sorgulama ekranı...

Kronik hastalıkların detaylar merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs aşı uygulaması grup sıralamasında kronik hastalı olan kişiler 3.aşamada yer aldı. Kronik hastalık sorgulama ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki e-Nabız kronik hastalık belgesi sorgulaması nasıl yapılır? Kronik hastalıklar neler?

KRONİK HASTALIKLAR NELER?

Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar.

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