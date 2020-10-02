Kuaför salonu sanal kumarın merkezi çıktı

Ferit ZENGİN / İSTANBUL

Sanal bahis çetelerine yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Siber polisi, Kadıköy merkez olmak üzere İstanbul'un değişik ilçeleri ve Kocaeli'nde kurduğu mahalle temsilcilikleri üzerinden sanal kumar oynatan bir çeteyi tespit edip takibe aldı.

Çete mağduru bir vatandaşın yaptığı şikayetle tespit edilen şebekenin elebaşının Kadıköy de bulunan kuaför salonunun şebeke merkezi olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, kasa kredi sistemiyle insanları borçlandırarak daha fazla kumara sevk ettiği tespit edildi. Tespitlerin ardından 21 üyesi belirlenen şebekenin mensuplarının gözaltına alınması için İstanbul ve Kocaeli'nde bu sabaha karşı eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Baskınlarda merkez olarak kullanılan Kadıköy deki kuaför salonunda suç üst kumar oynatırken basılan şebekenin elebaşının da arasında bulunduğu 21 mensubu yakalanıp gözaltına alındı. Yüklü miktarda kumardan temin edilen para ve kumar oynatma malzemeleriyle yakalanan çeteye yönelik polisin çalışması devam ediyor.