MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kuaförde kabus! Kafatası derisi yandı
ABONE OL
23.11.2020 - 09:34 |

Kuaförde kabus! Kafatası derisi yandı

İstanbul Cihangir'de saçlarını boyatmak için kuaföre giden genç kadın hayatını şokunu yaşadı. Saçına yapılan 2,5 saatlik işlemde istenen sonucun alınmaması üzerine tekrar yapılan işlem sırasında kafasından yanık kokuları gelen 31 yaşındaki Selda A.'nın kafatası derisinin yandığı ortaya çıktı. Genç kadın saçlarını ve kafa derisini yakan kuaför sahibi ile sorumlulardan şikayetçi oldu.

Kuaförde kabus! Kafatası derisi yandı

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, saçlarını boyatmak için kuaföre giden genç kadın hayatını şokunu yaşadı. 31 yaşındaki Selda A., geçtiğimiz günlerde İstanbul Cihangir'de bulunan bir kuaföre gitti. Saçlarının arasına gri renk yaptırmak istedi. Yaklaşık 2,5 saat süren işlem sonrası saçları istediği gibi olmadı. Turuncu renk olan saç uçları, pembe rengi almıştı.

KAFATASINI YAKTI

Tekrar kuaför koltuğuna oturan genç kadın yapılan yeni uygulama sırasında yanık kokuları almaya başladı. Saçına uygulanan işlemler sonrasında ağlamaya başlayan genç kadından iddiaya göre bir de işlem ücreti alındı.

Saçlarını yandığı için ağlayan genç kadın kuaförden uzaklaşıp bir hastaneye gitti. Hastanede yapılan işlemde Selda A.'nın kafatası derisinin yandığı belirlendi. Hastaneden aldığı raporla birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi olan mağdur kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Hafta içi kısıtlamalar nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman?İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa kısıtlaması geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri uygulandı. Peki hafta içi kısıtlamalar nasıl olacak? Kimler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 782 kişiye ceza kesildi!

Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 782 kişiye ceza kesildi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet