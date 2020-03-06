Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin hangi takım gitti, hangi takım birinci oldu? (6 Mart)

Hafta içi her gün yayınlanan ve beğeniyle izlenilen Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta en yüksek puanı toplayan takım 10 Bin liranın sahibi oldu. Hafta boyu en düşük puanı toplayan takım ise yarışmaya veda etti. Peki Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi, kim gitti? Kuaförüm Sensin kim kazandı, kim birinci oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 2-6 Mart 2020 haftasının elenen takımı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

KUAFÖR SENSİN KİM KAZANDI?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 2-6 Mart 2020 haftasının kazanan ismi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.