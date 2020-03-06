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06.03.2020 - 14:54 |

Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin hangi takım gitti, hangi takım birinci oldu? (6 Mart)

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın finali bugün yaşandı. Beş ayrı takımın hafta boyu mücadele ettiği yarışmada en güzel saç,makyaj ve stili hazırlayan yarışmacı kim oldu? Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin hangi takım gitti, hangi takım büyük ödülü kazandı? İşte Kuaförüm Sensin 6 Mart günü yaşananlar...

Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin hangi takım gitti, hangi takım birinci oldu? (6 Mart)

Hafta içi her gün yayınlanan ve beğeniyle izlenilen Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta en yüksek puanı toplayan takım 10 Bin liranın sahibi oldu. Hafta boyu en düşük puanı toplayan takım ise yarışmaya veda etti. Peki Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi, kim gitti? Kuaförüm Sensin kim kazandı, kim birinci oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 2-6 Mart 2020 haftasının elenen takımı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

KUAFÖR SENSİN KİM KAZANDI?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 2-6 Mart 2020 haftasının kazanan ismi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdiYunanistan'a gitmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınında, bugün 1'inci hafta doldu. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına akın eden göçmenlerin karşı tarafa geçişleri sürüyor.
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