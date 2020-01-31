Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin yarışmasında hangi takım kazandı? 31 Ocak

Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasında final heyecanı yaşanıyor. 5 takım arasında hangisi 10 Bin liranın sahibi olacak? Gözde Kansu'nun sunumuyla ekrana gelen Kuaförüm Sensin'de en güzel saç, makyaj ve giyimi hazırlayan kişi haftanın birincisi olacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Peki Kuaförüm Sensin kim kazandı? Kuaförüm Sensin kim gitti? 31 Ocak Kuaförüm Sensin yarışmasında hangi takım birinci oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN KİM KAZANDI? HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLDU?

27-31 Ocak 2020 Haftasında Kuaförüm Sensin yarışmasının kazanan takımı Taner ve Aslı oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ? HANGİ TAKIM GİTTİ?

27-31 Ocak 2020 Haftasında Kuaförüm Sensin yarışmasına veda eden takımı Erbil ve Merve oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTALIK PUAN TABLOSU



