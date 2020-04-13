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13.04.2020 - 11:57 |

Kuaförüm Sensin neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Geçen hafta Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni bölümleri ekrana gelmedi. Yarışmayı sıkı şekilde takip eden izleyiciler bu hafta yeni bölümlerin olup olmadığını sorguluyor. İşte detaylar...

Kuaförüm Sensin neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

 

Kuaförüm Sensin geçen hafta izleyici ile buluşmadı. Bu hafta izleyiciler yarışmanın yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını sorguluyor. Sıklıkla sorulan soru ise "Kuaförüm Sensin neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" şeklinde...

KUAFÖRÜM SENSİN BUGÜN VAR MI?

Kuaförüm Sensin'in bugün yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Yarışmanın tekrar bölümü izleyici ile buluşacak.

 

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