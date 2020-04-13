Kuaförüm Sensin geçen hafta izleyici ile buluşmadı. Bu hafta izleyiciler yarışmanın yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını sorguluyor. Sıklıkla sorulan soru ise "Kuaförüm Sensin neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" şeklinde...

KUAFÖRÜM SENSİN BUGÜN VAR MI?

Kuaförüm Sensin'in bugün yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Yarışmanın tekrar bölümü izleyici ile buluşacak.