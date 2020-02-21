Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu?

Kuaförüm Sensin'in hafta finali gerçekleşti. Kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için maharetlerini sergiledi, daha sonra toplanan puanlar sonrası haftanın kazananı ve eleneni belli oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bu hafta Çetin - Fatma ile Taner - Aslı en düşük puanları aldı.122 Puanla 1'inciliği Hayal ve Özlem ile Abdullah ile İsmihan kazandı. Elenen isimler ise jürünin kararıyla hafta sonu belli olacak.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'in geçen hafta 113 puanla 10 bin TL'lik ödülün sahibi Çetin-Fatma oldu. 107 puanla yarışmaya veda edenler ise Hayat ve Özlem oldu. Aynı puanı alan Taner ile Aslı da elendi.