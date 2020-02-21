21.02.2020 - 15:40 |
Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu?
Kuaförüm Sensin'in bu haftasında kuaför Taner Güneri, makyöz Aslı Yazar, model Kristina Arazmammedova’dan oluşan birinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı, makyöz Özlem Kurt model Fereshteh Azadbakhsh’tan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Mira Shonazarova’dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Çetin Köroğlu, makyöz Fatma Demirci, model Soshreh AzadBakhsh’tan oluşan dördüncü takım kıyasıya mücadele verdi. Şimdi kimin elendiği merak konusu...
Kuaförüm Sensin'in hafta finali gerçekleşti. Kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için maharetlerini sergiledi, daha sonra toplanan puanlar sonrası haftanın kazananı ve eleneni belli oldu.
KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?
Kuaförüm Sensin'de bu hafta Çetin - Fatma ile Taner - Aslı en düşük puanları aldı.122 Puanla 1'inciliği Hayal ve Özlem ile Abdullah ile İsmihan kazandı. Elenen isimler ise jürünin kararıyla hafta sonu belli olacak.
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Kuaförüm Sensin'in geçen hafta 113 puanla 10 bin TL'lik ödülün sahibi Çetin-Fatma oldu. 107 puanla yarışmaya veda edenler ise Hayat ve Özlem oldu. Aynı puanı alan Taner ile Aslı da elendi.
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