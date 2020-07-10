'Kubbe turistlerin üzerine çökebilir'

Miliyet’in altı yıl önce “Çökme tehlikesi var” diyerek gündeme getirdiği Kuşadası’nın tarihi değerlerinden Kurşunlu Manastırı’nda çökme tehlikesi sürüyor. Tarihi manastırın duvarlarında ve kubbesi üzerinde büyüyen kızılçam ağaçlarının oluşturduğu ağırlığa Milliyet, altı yıl önce dikkat çekmişti. Manastırın kubbesine büyük baskı yapan kızılçam ağaçları kesilmişti. Fakat manastır, bakımsızlık nedeniyle yine tehlike altında. Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “1800’lerin sonunda Alman arkeolog Theodore Wiegand manastırı ziyaret ettiğinde birkaç din adamının işlevini sürdürdüğünü belirtmişti. Arkeolojik sit kapsamında ama çevresi koruma statüsünde olmadığı için defineciler kazdı. İç payelerinden biri çökmüştü, şimdi kubbeyi tek paye tutuyor. Kubbe çökerse manastır kalmaz. Turistlerin üzerine çökmesi facia olur” dedi.

Mangalcı tehdidi

Kilisenin duvarına reklam yazısı bile yazıldığını söyleyen Sürücü, “Manastırın içinde ve çevresinde mangal yakılıyor” diye konuştu. EKODOSD Onursal üyesi ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ise, “Yapıları tehdit eden ağaçlar kesilince manastır kısmen nefes aldı. Ama durdurulamayan insan tahribatı nedeniyle manastırın yıkılma tehdidi hızlandı. Yapı duvarlarına ve kubbeye tırmananlar taş örgülerin dağılmasına neden oluyor” dedi.