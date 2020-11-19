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19.11.2020 - 13:54 | | İHA

Küçük çocuklara yankesicilik yaptıran 2 iki kadın yakalandı!

İstanbul Bayrampaşa’da bir AVM’de küçük yaştaki bir çocuğu kullanarak müşterinin çantasından 12 bin Dolar çalan iki kadın yakalandı. 18 ve 19 yaşındaki şüphelilerin onlarca suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Küçük çocuklara yankesicilik yaptıran 2 iki kadın yakalandı!

Olay, 29 Ekim günü saat 15.30 sıralarında Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada kıyafet bakan Suriye uyruklu W.Z., ödemeye yapmak için kasaya geldiğinde çantasının içindeki 12 bin Dolar, kendi ve eşine ait pasaportlarla bazı evrakların yerinde olmadığını fark etti. W.Z. durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışmalar sonucu, kimlikleri belirlenen iki kadının küçük yaştaki çocuklara yankesicilik yaptırdıkları görüldü. Ekiplerin takibe aldığı şahıslar, 11 Kasım gecesi saat 02.00 sıralarında kullandıkları aracın önü kesilerek Sarıyer’de kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Emniyette ifadeleri alınan Büşra Ö. (18)’nün 115, Asalet K. (19)’nin ise 92 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Büşra Ö. ve Asalet K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezalar da caydırmadı, çareyi pipette bulduAntalya'da son bir ay içinde iki kez elinde içki dolu bardak ve bira kutusuyla motosiklet kullanırken yakalanan ve toplamda 5210 TL para cezası uygulanan adam, şimdi de minibüste ceketine kurduğu aparatla görüntülendi. Abdulrıza I., ceketinin içine sakladığı içeceği pipetle içerken yanındaki arkadaşı ise o anları kayda alarak, "Abimiz artık işi çözmüş kimse ne içtiğini bilemeyecek" dedi.
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