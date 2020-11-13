Küçükçekmece Belediyesi hangi parti, belediye başkanı kim? Küçükçekmece parkına yapılan görsellerin anlamı ne?

Son dakika haberleri arasında İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Belediyesinin İstasyon Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde 'PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı yönündeki ihbar, şikayet ve mahallinde yapılan tespitler üzerine', söz konusu materyallerin Kaymakamlıkça kaldırılması sağlanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın konuya ilişkin 12.11.2020 tarihli yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır " bilgileri yer aldı.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP adayı Kemal Çebi %50,97 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.

KÜÇÜKÇEMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ KİMDİR?

Kemal Çebi, 1956 yılında Trabzon'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisat Bilimleri Fakültesini 1982 yılında bitirdi. 47 yıldır Küçükçekmece'de ikamet etmektedir.

Çebi, SHP ve CHP de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde İlçe Başkanlığı'ndan ayrılarak Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Eğilim Yoklamasında sandıktan birinci çıkmasına rağmen aday yapılmadı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kemal Çebi, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olmuş ve seçimi kazanmıştı.