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26.03.2020 - 16:11 | | DHA

Küçükçekmece ve Bağcılar'da sahte maske üretenlere operasyon

Küçükçekmece ve Bağcılar'da sahte maske üretilen imalathanelere yapılan baskınlarda 142 bin 500 sahte maske ele geçirilirken, iş yerleri mühürlendi.

Küçükçekmece ve Bağcılar'da sahte maske üretenlere operasyon

Küçükçekmece İlçe Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi 7.Şirin Sokaktaki bir imalathanede izinsiz ve hijyene uygun olmayan ortamda maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine çalışma başlatan polis, adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda zabıta ve Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda 140 bin sahte maske ve maske üretiminde kullanılan rulo halinde çok sayıda kumaş ele geçirildi. İmalathane zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi 1075.Sokakta bulunan bir imalathanede izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün 10.50 sıralarında adrese baskın düzenledi. Gerçekleştirilen baskında zabıta ve Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda 2 bin 500 sahte maske ele geçirilirken, iş yeri zabıta tarafından mühürlendi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda corona virüs önlemleri...Avrupa’nın en büyük adliyesi olduğu belirtilen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, corona virüs salgını sonrası kapsamlı önlemler alındı. DHA, özel izinle girdiği adalet sarayında mahkeme salonlarından, nezarethanelere, infaz bürolarından yemekhanelere kadar her bölümde alınan tüm yoğun tedbirleri görüntüledi.
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