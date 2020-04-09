MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Küçükçekmece’de corona şüphesi! 1 kişi evinde ölü bulundu
ABONE OL
09.04.2020 - 16:17 | | İHA

Küçükçekmece’de corona şüphesi! 1 kişi evinde ölü bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan sitede Erdal Kılıç isimli bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Bir süredir rahatsız olduğu ve evinde dinlediği belirtilen Kılıç'ın ölümü akıllara corona virüs şüphesini getirdi. Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Küçükçekmece’de corona şüphesi! 1 kişi evinde ölü bulundu

Olay Küçükçekmece bir sitede 13 katlı bir sitenin 5. katında yaşayan 45 yaşındaki Erdal Kılıç bir süredir evinde rahatsız olduğu için dinleniyordu. Yakınlarının sabah saatlerinde uzun süredir kendisine ulaşamaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri zili çaldıklarında, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi. Eve giren sağlık ekipleri 45 yaşındaki Erdal Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir rahatsız olduğu ve evinde dinlediği belirtilen Kılıç'ın ölümü, akıllara korona virüs şüphesini getirdi.

Şüpheli ölüm üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler evde incelemelerde bulunurken sitenin içinde ve çevresinde Kılıç’ın yakınları ve meraklı kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 

 

Feribotta corona virüs paniği! Duyan denize atladıEndonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında corona virüs tespit edilmesinin ardından durumun anons edilmesiyle yolcular denize atladı. O anlar amatör kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Asit saldırısına uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti

Son dakika... Asit saldırısına uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Küçükçekmece’de corona şüphesi! 1 kişi evinde ölü bulundu

Küçükçekmece’de corona şüphesi! 1 kişi evinde ölü bulundu

Sıradaki Haber