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31.07.2020 - 11:03 | | DHA

Küçükçekmece'de kaçak kesimler havadan fotoğraflandı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim merkezlerinde sıra beklemek istemeyen vatandaşlar buldukları açık alanlarda kurbanlarını kesti. Kaçak kesimler havadan görüntülendi.

Küçükçekmece'de kaçak kesimler havadan fotoğraflandı

İstanbul'da kurban bayramının ilk gününde yine istenmeyen görüntüler oluştu. Kurban kesim yerlerinde sıra beklemek istemeyen vatandaşlar kurbanlıklarını buldukları boş alanlarda kesti. En fazla arazide kesim yapılan alanlardan biride Küçükçekmece Altıntepsi mahallesi oldu. Vatandaşlar buldukları alanlarda kurbanlıklarını kesmekten çekinmedi.

Sosyal mesafe kurallarının da zaman zaman unutulduğu açık alanda yapılan kesimler havadan görüntülendi. Görüntülerde yerlere serdikleri naylonların üzerine kesim yapan vatandaşların daha sonra parçalara ayırarak etleri paylaştıkları görüldü. 4-5 kişiden oluşan kesim yapan grupların maske takmadıkları ve saatlerce yanyana çalıştıkları görüldü.

 

İstanbul sokaklarında kaçak kurban kesimleriİstanbul'da bazı kişiler kurbanlıkları yine yasak olmasına rağmen sokakta ve boş arsalarda kesti.
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