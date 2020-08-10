MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kamerada
ABONE OL
10.08.2020 - 09:47 | | DHA

Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kamerada

Küçükçekmece'de iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen sopalı ve bıçaklı kavgada,1 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, Florya Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde yaşandı. Aralarında alacak, verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup öğle saatlerinde cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı, zaman zaman da kadınların karıştığı kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bıçakla yaralanan 1 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kameradaKüçükçekmece'de iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen sopalı ve bıçaklı kavgada,1 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu yıl LGS (lise) 1. nakil başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? Nakil kontenjanları

Bu yıl LGS (lise) 1. nakil başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? Nakil kontenjanları

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Yüzde 52 arttı...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Yüzde 52 arttı...

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

2020 KPSS ortaöğretim (lise) ve önlisans başvuruları başladı mı, ne zaman? Sınav tarihleri...

2020 KPSS ortaöğretim (lise) ve önlisans başvuruları başladı mı, ne zaman? Sınav tarihleri...

Sıradaki Haber