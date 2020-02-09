Kulağındaki tümörden kurtulmak isteyen çiftçiye yardım eli uzandı!

Kulağını saran ve sık sık kanayan tümörden kurtulmak isteyen 33 yaşındaki Yılmaz, derdine çare bulunması için yetkililere seslenmişti.

Bunun üzerine Hatay Valiliği tarafından, Yılmaz'ın tedavisi için İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verildi.

Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan Yılmaz, bir an önce iyileşeceği günü bekliyor.

Yılmaz yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıldır rahatsızlığı nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini söyledi.

Kulağını saran tümörün kanamaya da neden olduğunu ve yaşamında zorlandığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Günlük yaşamımı etkiliyor, topluma çıkamıyorum, çekiniyorum. Daha önce Adana'ya, Ankara'ya gittim, orada damara dolgu yaptılar ancak sonucu olumlu olmadı. Özel bir hastanede 60 bin liraya ameliyat oldum ancak bir ay sonra hastalığım tekrarladı. Bize telefon geldi, 'ilgileneceğiz' dediler. Sağ olsunlar Erzin Kaymakamlığı ve Hatay Valimiz 'konunun üzerinde duracağız' dediler. Bu beni çok sevindirdi. Bundan sonraki tek beklentim iyileşmek."

"GEREKLİ YÖNLENDİRMELERİN YAPILMASINA KARAR VERDİK"

Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, hastanın Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın talimatıyla kendilerine yönlendirildiğini dile getirdi.

Bunun üzerine hastanede Yılmaz'ın ilgili branşlarda muayenelerini yaptırdıklarını aktaran Bayrakçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce yapılmış olan işlemlerle birlikte değerlendirilerek hastamıza yapılması gereken tüm hususlarla ilgili tedavilerinin ve daha sonraki işleyişlerle ilgili de gerekli yönlendirmelerin yapılmasına karar verdik. İleri merkez gerekiyorsa ileri merkeze de gönderdiğimizde yine gerekli bilgilendirmeleri hastamıza yaparak, yardımcı olmaya ve yapılması gereken her hususu da yapmaya karar verdik."

Bayrakçıoğlu, damar tümörü hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bu, kulak bölgesinde olduğu için kulak burun boğaz, kalp damar cerrahisi ve plastik cerrahinin, yani 3 uzmanlık alanının birlikte müdahale etmesi gereken bir alan. İnşallah hastanemizde gereken tüm müdahalelerde bulunup, gerekli yönlendirmeleri de hastamıza yapacağız."