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20.04.2020 - 16:56 |

Kulak Kabartmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Gerçek anlamın dışında kullanılan birçok deyim bulunmaktadır. Bu deyimlerin anlamı kişiler tarafından merak konusudur. TDK sözlüğünde deyimlerin anlamlarını öğrenmek mümkündür. Kulak kabartmak değimi ne demek? Kulak kabartmak deyiminin anlamı nedir? Sizlere kulak kabartmak deyimi ile ilgili cümleler ve anlamlarını derledik.

Kulak Kabartmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Daha çok mecaz anlamları ile kullanılan, gerçek anlamdan uzaklaşmış birden fazla sözcükten oluşan kalıplaşmış söz gruplarına da deyim denir. Kulak kabartmak deyimin kısaca anlamı ise gizlice dinlemek manasına gelmektedir.

Kulak Kabartmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Kulak kabartmak deyimi kişilerin günlük hayatlarında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Kalıplaşmış sözlerdir ve yerlerine başka sözcükler getiremez. Ayrıca deyimler değiştirilemez. Kulak kabartmak deyiminin anlamlı ise aşağıda sizlere verilmiştir.

- Belli etmemeye çalışarak dinlemek.
- Gerçek anlamından uzaklarmış sözler olan deyimlerin birden çok sözlükten, bir kavramı ya da durumu karşılayan kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir. Kulağa küpe olmak değimi işe yazılışta ki anlamı barındırmamaktadır.

Kulak kabartmak deyiminin cümle içerisinde örnekleri şöyledir:

- Söylediklerini merak edince kulak kabarttı.
- Kulağını kapıya yaslamış kulak kabartıyor.

 

 

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