Kum fırtınası Ankara Polatlı'da neden oldu? Kum fırtınası nedir, neden olur?

Son dakika haberleri arasında bir yenisi eklendi ve vatandaşlar telaşlandı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana gelmesiyle birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar ise kum fırtınasının neden olabileceğini araştırmaya başladı. İşte kum fırtınası nedir, nasıl oluşur sorularının yanıtları...

KUM FIRTSINA NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur.

ANKARA'DA KUM FIRTINASI

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. İlçeyi devasa toz bulutu kapladı. Fırtına kentin batı ve kuzey kesiminde etkili oluyor. Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak ve gök gürültülü yağışlar gelebilir.Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası kameralara yansıdı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşların "İlk defa böyle bir şey görüyorum." ve "Korkunç... Göz gözü görmüyor." dediği duyuldu.CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı'da. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN ANKARA'YA KRİTİK UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli: Bu bizim artık anormal normalimiz. Bu ani basınç değişimleri anormal olaylara sebep olabilir. Ankara'da ise uzun süredir yağış yok. Sebebi budur.