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23.01.2021 - 07:00 | | Gökhan Karakaş / İstanbul

Kum köpek balıkları Yumurtalık’ta üreyecek

Nesli tükenmekte olan kum köpek balıklarının Gökova Körfezi’nden sonraki ikinci üreme alanı Yumurtalık olarak belirlendi

Kum köpek balıkları Yumurtalık’ta üreyecek
Gökhan Karakaş / İstanbul

Yılda 100 milyondan fazlası avlanan köpek balıkları adına sevindirici haber Adana Yumurtalık’tan verildi. Gökova-Boncuk Koyu’ndan sonraki üreme alanının Adana-Yumurtalık sahili olduğunu açıklayan Prof. Dr. Nuri Başusta, bilimsel sonuçları Milliyet ile paylaştı. Kum köpek balığının Yumurtalık koyunda yaşadığına dair bilgilerin kendilerine 2017 yılında iletildiğini belirten Prof. Dr. Başusta, Fırat Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nin çalışmalarının 2020 Aralık’ta sonuçlandığın söyledi.

11 bölge var

Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Başusta, “Temmuz 2017’de kazara yakalanan sekiz köpek balığı yavrusuyla sonuca yaklaştık. Prof. Dr. Asiye Başusta ile Çukurova Üniversitesi’nden Doç. Dr. Caner Enver Özyurt’un gözlemleriyle kum köpek balığının kıyılarımızdaki ikinci üreme ve yavru bakım alanının Yumurtalık Koyu olduğunu belirledik. Deniz ekosisteminin vazgeçilmez parçası bu canlıların dünyada sadece 11 üreme alanı olması Yumurtalık’ı önemli kılıyor. Akdeniz havzasında, Tunus ve Gökova Körfezi’nin ardından Yumurtalık Koyu dikkat çekiyor” dedi. Canlıların aynı tarih aralığında belli bölgede görülmesinin ürediğinin açık göstergesi olduğunu vurgulayan Başustan, “Kum köpek balıkları 9-12 aylık gebelikle yavrularını doğurur. Doktora tezimle başladığım çalışmaları yavru köpek balıkları verileriyle birleştirerek makale yazdık. Çalışmamız Ekim 2019 tarihindeki Avrupa Köpek Balığı Konferansı’nda TÜBİTAK desteğiyle sunuldu. Bilimsel kanıtlarla hazırladığımız makaleyi saygın Mediterranean Marine Science Dergisi’nin Ocak 2021 sayısında yayınladık. Uluslararası deniz biyolojisi uzmanlarının dikkatini çeken yayının ardından Türkiye sahillerinin korunmasının daha da önemli hale geldi” dedi.

 ‘Balıkçılar dikkat etmeli’

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Enver Özyurt ise, “Yumurtalık Koyu tür çeşitliği ve balıkçılık açısından çok verimli. Farklı av araçlarıyla yoğun balıkçılık yapılıyor. Oltaya ve paraketaya benzeyen mantar paraketasıyla çok sayıda kum köpek balığı yakalandı. Tesadüfi avlar bölgenin biyolojik zenginliğini kanıtladı. Kum köpek balıkları koyda yaşadığı için balıkçıların çok dikkat etmesi, yakaladıklarını denize bırakması gerekiyor. Bölgede yaşayanların yerküreye karşı sorumlulukla kum köpekbalıklarını koruması çok önemli” dedi.

Kum köpek balıkları Yumurtalık’ta üreyecek



Boyu 3.5 metreyi buluyor

Büyük boyutlu ve ağızları kapalıyken bile çapraz dişleri görülebilen kum köpek balıklarının insana yönelik tespitli saldırısı yok. Sivri başı, büyük ve hantal gövdesiyle ağır hareket eden canlıların boyları 3,5 metreye ağırlıkları 150 kiloya ulaşabiliyor. Gece avcısı kum köpek balıkları küçük balıklar ve mürekkep balıklarıyla besleniyor.

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