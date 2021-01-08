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08.01.2021 - 19:56 | | DHA

Kumar oynarken yakalandılar! 150 bin TL ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir apartman dairesinde kumar oynadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 148 bin 500 TL ceza kesildi.

Kumar oynarken yakalandılar! 150 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'ndeki bir binanın 3üncü katında kumar oynandığı bilgisini aldı. Belirlenen adrese saat 18.00 sıralarında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yapılan aramalarda, üç ayrı odada 5 kumar masası, çok sayıda, iskambil kağıdı, pul, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi. Şüphelilerin kumar oynarken yakalanmamak için apartman içerisi ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirdiği, evin bir odasından görüntüleri takip ettikleri öğrenildi.

Kumar oynarken yakalandılar 150 bin TL ceza



Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 148 bin 500 TL para cezası kesildi. Kumar oynarken yakalanan kişiler, ifadelerinin alınması için emniyete sevk edildi. Zabıta ekiplerince ev mühürlendi, ev sahibi olduğu belirtilen Hayati B. hakkında kumar oynamaya ortam sağlamaktan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan Hayati B. polis merkezine götürüldü.

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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