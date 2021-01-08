Kumar oynarken yakalandılar! 150 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'ndeki bir binanın 3üncü katında kumar oynandığı bilgisini aldı. Belirlenen adrese saat 18.00 sıralarında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yapılan aramalarda, üç ayrı odada 5 kumar masası, çok sayıda, iskambil kağıdı, pul, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi. Şüphelilerin kumar oynarken yakalanmamak için apartman içerisi ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirdiği, evin bir odasından görüntüleri takip ettikleri öğrenildi.











Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 148 bin 500 TL para cezası kesildi. Kumar oynarken yakalanan kişiler, ifadelerinin alınması için emniyete sevk edildi. Zabıta ekiplerince ev mühürlendi, ev sahibi olduğu belirtilen Hayati B. hakkında kumar oynamaya ortam sağlamaktan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan Hayati B. polis merkezine götürüldü.