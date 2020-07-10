İçinde insan varken attılar! İstanbul'un göbeğinde kundak dehşeti...

Ferit ZENGİN / İstanbul

Eyüpsultan’daki lüks bir sitede V.K. isimli şahsa ait evin önüne 3 Temmuz gecesi araçla gelen 2 kişi molotofkokteyli atarak kundaklamaya çalıştı. Molotofkokteyli attıktan sonra çıkan yangının büyümesi için evin önünde bir süre de bekleyen saldırganlar, daha sonra olay yetine geldikleri araçlarına binerek kaçtı.

Çıkan yangın evde ve sitede bulunanlar tarafından büyümeden söndürülürken olayla ilgili polis tarafından başlatılan çalışmada, bir terör saldırısı olabileceği değerlendirilen olayın arkasından sokak çetesi çıktı.

Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarına yansıyan olay görüntüsünden önce olayda kullanılan aracın plakasına ardından kundaklama olayını yapan ve planlayan 8 kişinin kimliğine ulaşan ekipler, düzenlediği baskınlarla 8'ini de yakalayıp gözaltına aldı.

5 silah ve çok sayıda mermiyle ele geçirilen ve içerisinde insanların bulunduğu anda bir evi planlayıp yakmaya çalışan 8 şüpheli hakkında "Kundaklama" ve "Öldürmeye teşebbüs" suçlarından işlem yapılıp mahkemeye sevk edildi. Eyüp ve çevresinde çete halinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 8 şehir eşkıyasından sadece Barış H. isimli saldırgan tutuklanırken, diğer 7 şüpheli hakkında “Adli kontrol” hükmü uygulandı.