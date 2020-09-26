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26.09.2020 - 16:47 |

Kunut Duaları Arapça okunuşu ve Türkçe meali! Kunut Duası 1 ve 2 okunuşu ve anlamı

Kunut dualarının Türkçe meali Arapça okunuşu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kunut Duaları Yatsı namazının ardından kılınan Vitir namazında son rekatta rükuya gidilmeden önce tekbir alınarak okunan duaları ifade etmektedir. Yatsı namazı öncesinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan Kunut Duaları Arapça okunuşu ve Türkçe mealini haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

Kunut Duaları Arapça okunuşu ve Türkçe meali! Kunut Duası 1 ve 2 okunuşu ve anlamı

Kunut duaları İslam'da büyük bir önem taşır. Müminlerin vitir namazını kılarken bu duayı ezbere bilmesi gerekir. Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir. İşte kunut suası okunuşu ve anlamı...

Kunut Duası 1 Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Duası Okunuşu

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

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