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04.09.2020 - 10:03 | | İHA

Kuraklık felaketi! 1 baraj tamamen kurudu

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, 2014 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Öte yandan Bursa'da 3 köyün 3 bin dönüm arazisini sulayan baraj tamamen kurudu.

Kuraklık felaketi! 1 baraj tamamen kurudu
İstanbul ve Bursa için korkutan tablo! Bir baraj kurudu
İstanbul ve Bursa için korkutan tablo! Bir baraj kurudu
İstanbul ve Bursa için korkutan tablo! Bir baraj kurudu
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İstanbul ‘da yaz aylarında beklenen yağmurun gelmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları da geriledi. İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları, 2014’teki 15.24’lük düşük seviyenin ardından 2020 eylülde 45.85’e geriledi.

Alibeyköy Barajında 2019 Eylül ayında yapılan ölçümlerde yüzde 49.89 olan doluluk oranı, 2020 Eylül ayı itibariyle yüzde 21.39 seviyesine kadar geriledi. Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2014 Eylül ayında yüzde 10.78 olarak görüldü. Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken barajdaki boş olan alanlarda hayvanların otladığı görüldü. Barajın çevresindeki çöpler dikkat çekti. Barajın son durumu havadan görüntülendi.

Kuraklık felaketi 1 baraj tamamen kurudu

BURSA

Mudanya ilçesine bağlı Dedeköy, Hasköy ve Ülküköy'de 3 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayan baraj, bu yıl aşırı kuraklık ve barajın seviyesini yükselten mil sebebiyle tamamen kurudu. Mahsullerin en çok suya ihtiyaç duyduğu sıcak yaz günlerinde sulama barajının kurumasıyla çiftçiler kara kara düşünüyor. Barajın su ihtiyacını karşılayan derelerin suyla birlikte toprağı da taşıması, barajdaki mil seviyesini yükseltti. Bu da barajın daha az su tutmasını sebebiyet verdi. Barajdaki milin temizlenmesi durumunda köylüler bu toprağı gübre olarak kullanabilecek.

Dedeköy Sulama Birliği Başkanı Mehmet Emin Belkan, "Bu baraj 1982 yılından itibaren sulama hizmeti veriyor. Bin dönüm arazi üzerine kurulu bu baraj 3 bin dönüm meyve ve sebzenin sulamasında kullanılıyor. Yıllardır barajı besleyen dereler suyla birlikte toprak da getirdi. Bu da barajın mil seviyesinin yükselmesine sebebiyet verdi. Bundan dolayı baraj daha az su tutmaya başladı. Miller temizlenirse bu toprağı gübre olarak kullanabiliriz. Bu sayede baraj daha fazla su tutar. Bu yıl kuraklık da mile eklenince baraj kurudu" dedi.

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