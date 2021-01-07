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07.01.2021 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

Kuraklık nehirlerin akışını da bozdu

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’yi etkisi altına alan kuraklık sorunu, nehirlerin akış hızını da olumsuz etkiledi.

Kuraklık nehirlerin akışını da bozdu
MERT İNAN İstanbul

Ceyhan Havzası’ndaki su kaynakları dışında ülke genelindeki nehirlerin tamamında akım hızı yüzde 20 ile yüzde 70 arasında düştüğü tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre, Susurluk, Malatya Arapgir, Gümüşhane Kelkit, Bingöl Karlıova, Muğla Milas ile Kahramanmaraş Çağlayancerit Havzası’ndaki nehirler en kötü durumdaki kaynaklar olarak kaydedildi.

Nehirlerin debisindeki azalma sonucu hidroelektrik santrallerdeki(HES) üretim kapasitesi de düştü. HES’lerdeki üretimde yüzde 15’lik düşüş yaşandığı saptandı. Uzmanların hazırladığı “Hidrolojik Kuraklık ve Hidroenerjide Düşüş” başlıklı raporda, “Tüketim talebi artmasına rağmen 2020 Kasım itibarıyla barajlı HES’lerde bir önceki yılın Kasım ayına nazaran 1.12 milyar KWh daha az enerji üretildi. Enerji barajlarımızın doluk oranı yüzde 34’ün altına düşmüştür. 2020 yılının Kasım aynında barajlı HES’lerin aylık toplam üretimdeki payı bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında geriledi.

Kuraklık nehirlerin akışını da bozdu



Yeterli olmayacak

Ocak, Şubat hatta Mart ayına kadar gerçekleşebilecek yağışlar, özellikle ülkenin batı yarısında, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 2020 kuraklığının etkisini azaltacak ya da sona erdirecek kadar yeterli ve bereketli olamayacaktır. Hidroelektrik enerji üretiminin çeşitli nedenlerle azaldığı dönemlerdeki elektrik talebi, doğalgaz termik santrallerinden karşılanır. Bu durum özellikle pik saatlerdeki enerji maliyetinin de artması sonucunu doğuracak” denildi.

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