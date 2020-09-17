MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kuran kursu hocasının Covid- 19 testi pozitif çıktı, 40 öğrenci karantinada
ABONE OL
17.09.2020 - 17:44 | | DHA

Kuran kursu hocasının Covid- 19 testi pozitif çıktı, 40 öğrenci karantinada

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir Kuran kursu hocasının koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kurs hocası hastaneye kaldırılırken, 40 öğrenci ve aileleri karantinaya alındı.

Kuran kursu hocasının Covid- 19 testi pozitif çıktı, 40 öğrenci karantinada

Menteşe ilçesi, Camikebir Mahallesi'ndeki, ilçe müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Kuran Kursu'nda geçici öğretici olarak görev yapan bir cami imamının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Durumun İl Müftülüğü'nce öğrenilmesinin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Kurs hocasının ders verdiği 40 çocuk ve ailesi karantinaya alındı. Kuran kursu ise 15 günlüğüne kapatıldı.

 

Konar göçer 33 dilenci kent dışına çıkarıldıHatay’da dilencilere yönelik yapılan operasyonda 33 kişi yakalanarak il dışına çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bat Yemeği nasıl yapılır? İşte Bat Yemeği tarifi ve malzemeleri

Bat Yemeği nasıl yapılır? İşte Bat Yemeği tarifi ve malzemeleri

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Süper Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - 17 Eylül Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Süper Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - 17 Eylül Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Sıradaki Haber