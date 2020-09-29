Kuran kursunda dayak görüntüleri sonrası flaş gelişme

Kahramanmaraş Elbistan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, 15 yaşındaki bir çocuk, 10 yaşındaki çocuğun eline bir cisimle vuruyor. Çocuk ağlarken, 15 yaşındaki çocuk odadan çıkıyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Şiddet uyguladığı ileri sürülen 15 yaşındaki çocuğun ifadesi alındı. Şiddet gören çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Çocuğun Şanlıurfa'da yaşayan ailesi tarafından hafızlık eğitimi için Kuran kursuna kaydının yapıldığı, aileyle irtibata geçildiği, çocuğun aileye teslim edileceği öğrenildi.



KURS 2 HAFTALIĞINA KAPATILDI, 2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ



Öte yandan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu, geçici olarak 2 hafta süreyle kapatıldı. Kurstaki öğrenciler evlerine gönderildi. Öğrenciler, bu süre içerisinde eğitimlerine, internet üzerinden devam edecek.



Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hemen soruşturma talimatı veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bizzat görevlendirdiği 2 müfettişin ise yarın kente gelerek, incelemelerine başlayacağı öğrenildi.

KAYMAKAMLIK: 10-15 YAŞINDAKİ İKİ ÖĞRENCİYE AİT

Görüntülerle ilgili Elbistan Kaymakamlığı da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, "Müftülüğümüze bağlı Bedir Efendi Kur’an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kuran kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."