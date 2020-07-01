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01.07.2020 - 15:23 | | İHA

'Kurbağa adamlar' minik Yusuf'u aramaya başladı

Eskişehir’de dünden bu yana kayıp olan Irak uyruklu Yusuf Gurubi’yi arama çalışmalarına başlandı. Çalışmalar için özel olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden gelen ‘kurbağa adamlar’ tarafından Yusuf’un en son görüldüğü sulama kanalı didik didik aranıyor.

'Kurbağa adamlar' minik Yusuf'u aramaya başladı

Eskişehir’de dün saat 17:00’dan buyana kayıp olan yabancı uyruklu 10 yaşındaki Yusuf Gurubi’nin arama çalışmalarına başlandı. En son akşam saat 22:00 sularında Uluönder Göletli Park’ta görülen otizm hastası minik Yusuf’un ayakkabılarının olmadığı ve en son üzerinde mavi bir tişörtün olduğu öğrenildi.

"KURBAĞA ADAMLAR DİDİK DİDİK ARIYOR"

Otizm hastası Yusuf’un arama çalışmaları için özel olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden ‘kurbağa adamlar’ geldi. Eskişehir-Bursa karayolunun yanından geçen ait sulama kanalını köşe bucak arayan ekipler, Yusuf’un izini sürüyor.

Yusuf'un düştüğü tahmin edilen sulama kanalında derinliğin 1 buçuk metre olduğu öğrenildi.

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