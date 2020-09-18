Kurbağalıdere’ye kefaller döndü

Saçtığı kötü kokuyla gündeme gelen İstanbul Kadıköy’deki Kurbağalıdere’de temizleme ve ıslah çalışmaları sonuç vermeye başladı. Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinden geçerek Marmara Denizi’ne dökülen derenin rengi maviye dönerken, karabatak ve martı gibi deniz kuşlarının yanı sıra kefal balıkları da dereye döndü. Balıkçılar, dere ağzında sardalya ve zargana tutmaya başladıklarını söyledi.



Atık kanalı gibiydi!



50’li yıllarda kıyılarında kültürel etkinlikler düzenlenen İstanbul’un en ünlü akarsuyu Kurbağalıdere, çevresindeki plansız şehirleşme ve kanalizasyon atıkları nedeniyle dayanılmaz kokular yayan bir atık kanalına dönüşmüştü. 4 yıldır süren ıslah çalışmaları sonunda dönemsel ve mevsimsel olarak eski mavi rengine kavuşmaya başlayan Kurbağlıdere’ye balıkların dönmesi balıkçıları ve çevresinde yaşayanları sevindirdi. Marmara Denizi’ne döküldüğü delta ağzından içeri kadar giren deniz suyu, derenin temizlenmesinde büyük rol oynadı. Kepçelerle dibindeki balçık çıkartılan derenin koyu siyah rengi, son günlerde döküldüğü Marmara Denizi gibi maviye döndü.



Marmara’nın maviliği



Kurbağalıdere’de Adalar’dan esen rüzgarlarla deniz suyunun oluşturduğu yukarı yönlü akıntıyla kefal balıkları içerilere kadar ilerlerken peşinden martı ve karabatakları çekti. Dere ile denizin birleştiği delta girişinde sardalya ve zargana türü balıkları avladıklarını belirten Kadıköy Su Ürünleri Kooperatifi Kurbağalıdere Balıkçı Barınağı Genel Sekreteri Yıldıray Büyükkonak, suyun renginin kendilerine umut verdiğini söyledi. Kadıköylülerin alışık olduğu koyu tonlardaki rengin dönemsel olarak mavileştiğini ama son günlerdeki renginin kalıcı olacağını düşündüklerini belirten Büyükkonak, “Kefallerin dönmesi bile bizi sevindirdi. Ama beklentimiz dere ağzında tuttuğumuz sardalya ve zarganaların dere içine gelmesi. Özellikle denizden karaya esen (lodos) rüzgarlarda balık çeşitliliğinin artacağına inanıyoruz. İstanbul’un şehir içindeki nadide akarsuyunun temizlenmesi ve mavi renge bürünmesi bizi mutlu ediyor” dedi.



4 yıldır süren çalışmalar



Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinden geçen Kurbağalıdere’nin insan sağlığını tehdit eden koku ve görüntüsü üzerine 2014 yılından itibaren vatandaşlar eylemler yapmaya başladı. Koyu siyah görüntüye bürünen ve sürekli gaz patlamalarına yol açan dip balçığının artmasıyla ıslah çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Ağustos 2016’da başlatıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sürdürülen çalışmalar sonunda Göztepe Köprülü Kavşak mevkiinde 732 metre dere ıslahı ve atık su kolektörü yapıldı.



630 metre dere ıslahı için 890 metre uzunluğunda 2 bin 600 milimetre çapında atık su kolektörü, 218 metre uzunluğunda 3 bin 48 çelik boru kullanıldı. 5 bin 162 adet fore kazık ve 47 kiriş monte edildi.