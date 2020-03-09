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09.03.2020 - 09:06 |

Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Üç ayların içerisindeyiz ve ilk olarak ramazan ayı tarihleri merak edilirken Kurban Bayramı tarihleri de şu sıralar sıklıkla aratılan bir başka konu... İşte "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunun cevabı...

Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman? sorusu son günlerde sıklıkla yöneltilen soruların başında geliyor. Milyonlarca Müslüman ramazan ayını heyecanla beklerken bir yandan da Kurab Bayramı tarihlerini araştırıyor. İşte detaylar...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.

Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.

    Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi!Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor.
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