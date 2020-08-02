02.08.2020 - 10:57 |
Kurban Bayramı bitiş tarihi nedir 2020? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor, ayın kaçında?
Kurban Bayramı, 31 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Bayram süresince tatil oluyor. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde bayramın ne zaman biteceği ve tatilin hangi gün sonlanacağı merak konusu. İşte 2020 Kurban Bayramı takvimi...
İslam alemi için önemli olan Kurban Bayramı idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlandığı takvimde Kurban Bayramı tarihi yer aldı. Bayramın bitiş tarihi ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman bitiyor?
KURBAN BAYRAMI BİTİŞ TARİHİ NEDİR?
Kurban Bayramı 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü son buluyor.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz 2020 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos 2020 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos 2020 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos 2020 Pazartesi
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