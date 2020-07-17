Kurban Bayramı bu yıl ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı 2020 kaç gün, ayın kaçında başlıyor?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı idrak edilecek ve dini görevler yerine getirelecek. Kurban Bayramı 2020'nin hangi tarih aralığında yaşanacağını merak eden vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman sorusunu araştırıyor. Aynı zamanda çalışan kesimin bir diğer merak ettiği soru ise Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi günlere denk geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı dini bayramların listesini paylaştı. İşte 2020 dini bayram günleri...

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz belirlenmedi. Yetkili isimler tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Bayram için sokağa çıkma yasağı kararı, Kabine Toplantısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı konuşuluyor.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı toplam 4 gün sürüyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

31 Temmuz 2020 Cuma 1. Gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi 2. Gün

2 Ağustos 2020 Pazar 3. Gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi 4. Gün