Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yılda iki kez ödenen 1.000 TL değerindeki bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramından önce ikincisi ise Kurban Bayramından önce hesaplara yatırılıyor. Bu yıl Corona virüs nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı çekilmemesi adına bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramından bir ay önce hesaplara yatırılmıştı.

Haziran ayının son günleri içerisinde yer aldığımız şu günlerde milyonlarca emekli kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak etmeye başladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Kurba Bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. 16-25 Temmuz tarihleri arasında emekli maaşlarının hesaplara yattığı ve kurban bayramının ilk gününün 31 Temmuz'da olduğu düşünüldüğünde bayram ikramiyelerinin 25-30 Temmuz tarihleri arasında ödenebileceği öngörülüyor.