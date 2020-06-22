MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?
ABONE OL
22.06.2020 - 11:07 |

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu milyonlarca emekli tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yılda iki kez ödenen Bayram ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramında ikincisi ise Kurban Bayramından önce hesaplara yatırılıyor. Corona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı ilkramiyeleri Nisan ayı içerisinde ödenmişti. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yılda iki kez ödenen 1.000 TL değerindeki bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramından önce ikincisi ise Kurban Bayramından önce hesaplara yatırılıyor. Bu yıl Corona virüs nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı çekilmemesi adına bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramından bir ay önce hesaplara yatırılmıştı.

Haziran ayının son günleri içerisinde yer aldığımız şu günlerde milyonlarca emekli kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak etmeye başladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Kurba Bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. 16-25 Temmuz tarihleri arasında emekli maaşlarının hesaplara yattığı ve kurban bayramının ilk gününün 31 Temmuz'da olduğu düşünüldüğünde bayram ikramiyelerinin 25-30 Temmuz tarihleri arasında ödenebileceği öngörülüyor.

 

Bursa'daki sel felaketinde son durumu AFAD Başkanı açıkladıSon Dakika: Kurtarma çalışmalarını yerinden takip eden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Bursa'daki sel felaketiyle ilgili son durumu CNN TÜRK canlı yayınında Fulya Öztürk'e anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşkı Memnu neden yok, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kanal D yayın akışı pazartesi

Aşkı Memnu neden yok, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kanal D yayın akışı pazartesi

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

Son dakika... Böbrek taşını erittiği ileri sürülen su için uyarı! İnsanlar sağlığını kaybedebilir

Son dakika... Böbrek taşını erittiği ileri sürülen su için uyarı! İnsanlar sağlığını kaybedebilir

Sıradaki Haber