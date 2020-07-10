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10.07.2020 - 10:40 |

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu 12,5 milyon emekli tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İlk olarak 2018 yılında ödenmeye başlanan 1000 TL bayram ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı öncesinde ödendi. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken emekli vatandaşlar şimdilerde bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu gündeme geldi. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan bayram günleri öncesinde ödenen 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İlk olarak Ramazan Bayramında ödenen bayram ikramiyelerinin ardından şimdilerde Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak etmeye başladı. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz, 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram ikramiyelerinin bu yıl 25-30 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılması bekleniyor.

 

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