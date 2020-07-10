Kurban Bayramı için geri sayım başladı! Bayram ne zaman?

Dünyada milyarlarca Müslüman Kurban Bayramı için nefeslerini tutmuş durumda... Kurban kesmek isteyen müminler bayram tarihi için aramalarını sıklaştırdı. Bayrama günler kala 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu gündemden düşmüyor. İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.

BAKAN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası, "Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız." dedi.