Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ayın kaçında, kaç gün?

Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı toplam 4 gün kutlanıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2020)

Kurban Bayramı

31 Temmuz 2020 Cuma 1.GÜN

1 Ağustos 2020 Cumartesi 2. GÜN

2 Ağustos 2020 Pazar 3. GÜN

3 Ağustos 2020 Pazartesi 4. GÜN