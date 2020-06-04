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04.06.2020 - 10:06 |

Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ayın kaçında, kaç gün?

Ramazan Bayramı'nı geride bıraktıktan sonra Kurban Bayramı tarihleri merak edilmeye başladı. İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı ayın kaçında başlayacak, ne zaman bitecek? Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki Kurban Bayramı kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ayın kaçında, kaç gün?

Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı toplam 4 gün kutlanıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2020)

Kurban Bayramı

31 Temmuz 2020 Cuma 1.GÜN

1 Ağustos 2020 Cumartesi 2. GÜN

2 Ağustos 2020 Pazar 3. GÜN

3 Ağustos 2020 Pazartesi 4. GÜN

Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandıAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, 48 saatte yapılan kaçak villa, sahibi tarafından yıkıldı. Yalnızca temel betonu kalan villanın olduğu bölgeyi inceleyen Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, "Bulunduğumuz yerde hala betonun kalkmadığını görüyorum. Bunu da en kısa zamanda sahibi kaldırmazsa, belediyemiz müdahale edecek. Burası eski güzel görünümüne kavuşacak" dedi.
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