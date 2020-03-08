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08.03.2020 - 10:49 |

Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı hangi tarihte? Dini günler takvimi

Müslümanların "11 Ayın Sultanı" dedikleri ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayı sonrası ise en çok Kurban Bayramı için sabırsız bekleyiş başlayacak. Bugünden plan yapmak isteyenler "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunu sıklaştırmış durumda...

Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı hangi tarihte? Dini günler takvimi

Kurban Bayramı ne zaman? İslam alemi mübarek üç aylar içerisindeyken bu soruyu sıklaştırmış durumda... Müslümanlar şimdiden plan yapmak için tam tarihi araştırıyor. İşte konuya dair bilgiler...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.

Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor

    Yunuslar körfezde görsel şölen sundu Kocaeli'nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, sahilde kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.
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