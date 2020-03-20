Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde özel bir yere sahip olan kurban ibadetinin yerine getirildiği 2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanların etleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Mübarek üç ayların ardından gelen Ramazan Bayramından sonra idrak edilen Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Vacip olan Kurban ibadeti Allah'ın rızasını kazanabilmek için yerine getiriliyor. Peki 2020 Kurban Bayramı bu yıl ne zaman?
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.
Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.