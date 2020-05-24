24.05.2020 - 15:42 |
Kurban Bayramı ne zaman 2020? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı bugün kutlanmaya başlandı. Ramazan Bayramı kutlamaları devam ederken Kurban Bayramı ile ilgili araştırmalar başladı. Ramazan Bayramı'ndan sonra kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı geride bırakılırken Ramazan Bayramı kutlanıyor. Müslüman alemi bugün Ramazan Bayramı'nı idrak ediyor. Ramazan Byaramı'nda sonra kutlanacak olan ikinci dini bayram Kurban Bayramı'nın tarihi araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün 2020?
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arefesi: 30 Temmuz 2020 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz 2020 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos 2020 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos 2020 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos 2020 Pazartesi